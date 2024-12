Natale a Gemonio: polenta in piazza e brindisi con il falò

La polenta in piazza, gli auguri ai più piccoli e il tradizionale brindisi nella Notte Santa. Prende forma il periodo natalizio a Gemonio, aperto qualche settimana fa da una due giorni di festa al centro di via Curti e dall’allestimento di albero, luminarie, presepi e decorazioni varie.

Il programma organizzato dalla Pro Loco prevede innanzitutto un momento dedicato ai bambini: venerdì 20, alle ore 15, al salone dell’oratorio “Don Bosco” arriverà niente meno che Babbo Natale per incontrare ed emozionare i bimbi che frequentano l’asilo “G. Corda”.

Domenica 22 dicembre una gratificazione per la gola: in piazza della Vittoria saranno cucinati polenta e spezzatino, distribuiti a partire da mezzogiorno. Chi lo desidera può recarsi in piazza munito di contenitori per l’asporto; in questo caso è prevista la partecipazione del Gruppo Alpini.

Alla vigilia di Natale invece, tradizionale scambio di auguri al termine della Santa Messa che quest’anno verrà celebrata a partire dalle 21,30, nella chiesa parrocchiale di San Rocco. All’uscita dalla celebrazione ci saranno panettone, vin brulé e latte e miele da gustare accanto al grande falò preparato e gestito dagli operatori della Squdara Volontari Antincendio e Protezione Civile.