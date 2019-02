“Repubblica” cambia direttore: Verdelli sostituisce Calabresi

Cambia, piuttosto all’improvviso, la direzione de La Repubblica, uno dei due maggiori quotidiani italiani. Mario Calabresi, 49enne direttore da poco più di tre anni, sarà sostituito nei prossimi giorni da Carlo Verdelli che tra le altre cose, in passato, ha guidato la Gazzetta dello Sport.

A comunicare la sostituzione è stato lo stesso Calabresi (che in precedenza fu corrispondente da New York per la stessa Repubblica e successivamente direttore de La Stampa di Torino) attraverso il proprio profilo Twitter.

Nell’occasione – vedi in basso – Calabresi ha sottolineato anche che la decisione è stata presa dall’editore (quindi non si tratta di dimissioni) e cioè dal Gruppo Gedi presieduto da Marco De Benedetti.

.

.