Restaurata la Colonna Risorgimentale, venerdì l’inaugurazione

Proseguono le molteplici iniziative programmate per solennizzare il 160° Anniversario della Battaglia di Biumo, organizzate dall’associazione Varese Per L’Italia. Venerdì 22 febbraio alle ore 10.30 sarà inaugurato il restauro della Colonna Risorgimentale posta davanti alla chiesa del Lazzaretto (Viale Belforte) a Varese.

La colonna un tempo era posta davanti alla chiesa di San Cristoforo all’incrocio tra Viale Belforte, Viale dei Mille e Via Carcano a Biumo ( dove oggi sorge un distributore di benzina) la chiesa fu poi demolita.

La colonna è di grande valore simbolico in quanto ai suoi piedi, per molto tempo, hanno trovato l’eterno riposo i caduti della Battaglia vittoriosa della Seconda Guerra di Indipendenza. Ora, con orgoglio, il Presidente del sodalizio risorgimentale, Varese Per L’Italia, Luigi Barion, la presenta restaurata e pulita a nome degli associati alla città di Varese, ricordando come la stessa sia stata ed è silente testimone della più bella pagina che la città bosina abbia mai avuto. Alla cerimonia sono attese autorità e scolari delle scuole primarie.