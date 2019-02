Restaurata la storia di Varese, inaugurata la Colonna Risorgimentale

Fa parte delle iniziative programmate per solennizzare il 160° Anniversario della Battaglia di Biumo, organizzate dall’associazione Varese Per L’Italia, la cerimonia di inaugurazione del restauro della colonna risorgimentale posta davanti alla chiesa del Lazzaretto, in viale Belforte a Varese, avvenuta venerdì 22 febbraio alle 10.30.

Galleria fotografica Inaugurata la colona risorgimentale al Lazzaretto 4 di 11

Erano in moltissimi a partecipare alla cerimonia, ed erano molte le autorità presenti: accanto al presidente di Varese per l’Italia, Luigi Barion, c’erano il Prefetto di Varese Enrico Ricci, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente del consiglio comunale Stefano Malerba, in rappresentanza della provincia il consigliere Simone Longhini, il consigliere comunale Agostino de Troia, insieme al comandante provinciale della Finanza e il comandante della compagnia di Varese dei Carabinieri, nonché al parroco della comunità pastorale beato don Gnocchi, don Marco Casale.

Molto rappresentate anche le associazioni cittadine: l’Associazione Marinai con il presidente Giuseppe Valentino, l’associazione arma aeronautica, l’associazione ex Carabinieri con il presidente Roberto Leonardi, l’Associazione Alpini gruppo di Varese e gruppo di Brinzio, l’associazione combattenti e reduci.

Con loro, anche i piccoli studenti della scuola media Salvemini e della scuola primaria Sacco e una rappresentanza anche di ex sindaci: come Angelo Monti e Luciano Bronzi.

UNA COLONNA CHE HA FATTO LA STORIA DI VARESE

La colonna è di grande valore simbolico: ai suoi piedi, per molto tempo, hanno trovato l’eterno riposo i caduti della battaglia vittoriosa della Seconda Guerra di Indipendenza. Il monumento non era inizialmente posata in quel punto: un tempo era infatti davanti alla chiesa di San Cristoforo, all’incrocio tra Viale Belforte, Viale dei Mille e Via Carcano a Biumo, dove oggi sorge un distributore di benzina: la chiesa fu poi demolita.