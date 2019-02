Riapre la Corte del Ciliegio con una ludoteca tutta nuova

La Corte del Ciliegio riapre a bambini e famiglie con una ludoteca e tanti giochi tutti nuovi da scoprire durante l’inaugurazione di domenica 24 febbraio.

In mattinata, alle ore 10 l’inaugurazione ufficiale alla presenza di tutte le autorità.

La festa vera e propria inizia invece nel pomeriggio, alle ore 15.30, con l’apertura del grande giardino attrezzato a disposizione dei bambini e delle loro famiglie.

Alle ore 16 sarà poi inaugurata la nuova ludoteca, con ingresso gratuito per tutti i bambini e tante attività suddivise per fasce d’età. Il divertimento è assicurato, all’esterno come all’interno con giochi creativi e da tavola e costruzioni, realizzati e forniti grazie alla collaborazione con Città del sole. Nel corso del pomeriggio sarà offerta una gustosa merenda ai bambini.

Ad ogni bambino che parteciperà all’iniziativa sarà regalato un buono per un ingresso omaggio in ludoteca, per tornare a divertirsi in questo spazio.

In serata, a partire dalle ore 18:30, aperitivo o cena con “Gnoko – On the road”, il nuovo bistrot vocato allo street food emiliano che apre i battenti all’interno della Corte del Ciliegio.

La prenotazione è obbligatoria al numero 342 6577922 oppure via mail scrivendo a cortedelciliegio@gmail.com.