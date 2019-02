Roberta Dominici campionessa italiana di Kata esordienti

Lo scorso 3 febbraio presso il PalaSanquirico di Asti si è svolta la fase finale del Campionato Italiano di kata targato Fijlkam. Le nuove promesse del karate italiano si sono contesi il titolo iridato il giorno dopo il campionato Italiano assoluto di kata dove erano presenti gli atleti che rappresentano l’Italia nel mondo, quali Mattia Busato (Esercito Italiano) 5 nel ranking mondiale, Viviana Bottaro (Fiamme Oro) 3 nel ranking mondiale.

Tra le nuove leve del karate presente la giovanissima Roberta Dominici (ancora undicenne) della Skorpion Karate Asd che si è presentata in veste di campionessa regionale della Lombardia.

Una prestazione da brividi quella di Roberta che non lasciava dubbi circa la sua superiorità in gara, dimostrata dalle nette vittorie: primo incontro 5 a 0 contro Aurora Serenelli, campionessa regionale dell’Emilia Romagna ed appartenente all’asd Libertas Centro Karate Riccione, 5/0 il secondo ed il terzo turno. In finale di pool si scontrava con l’atleta della Campania, Iris Della Ventura, appartenente alla società Star Top Line Dimensione 3 vincendo 4 a 1 conquistando così l’accesso in finale per la medaglia d’oro.

In finale Roberta affrontava la vice campionessa Italiana 2018 Asia Gruppioni dell’asd Fenice Karate Team, anche qui però dava il meglio di se aggiudicandosi la finale senza lasciare alcun dubbio. Un altro netto e secco 5 a 0 che la consacrava campionessa d’Italia 2019 nella categoria Esordienti di Kata. Medaglia che Roby ha voluto dedicare al suo amico e campione, purtroppo prematuramente scomparso, Andrea Nekoofar.

Grazie all’ottima prestazione di Roberta Dominici lo Skorpion Karate asd si è qualificata al primo posto delle società sportive quale società Campione d’Italia, ricevendo anche il premio per il suo tecnico Giuseppe Maurino.

Al termine della gara numerosissimi sono stati i complimenti ricevuti per la meritata vittoria, da parte di tantissime persone del settore: «In qualità di presidente dello Skorpion Karate asd voglio aggiungere e ringraziare tutto lo staff tecnico che ha lavorato in squadra per permettere questo stupendo risultato: grazie a Giuseppe Maurino, Massimiliano Dominici, Innocenzio Portelli, Rita Zampieri e Andrea Varri. In ultimo voglio complimentarmi con Roberta i cui sacrifici quotidiani sono stati ripagati in maniera eccellente da questa sua stupenda gara… Brava continua così… e che sia solo l’inizio di un tuo bellissimo e lungo percorso agonistico ricco di soddisfazioni..