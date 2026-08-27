La Liuc accoglie le nuove matricole

Settembre porta con sé il fermento del rientro e per la LIUC – Università Cattaneo di Castellanza è il momento di spalancare le porte alle nuove matricole. In vista dell’avvio ufficiale delle lezioni, l’ateneo ha predisposto un ricco calendario di appuntamenti pensato per facilitare l’inserimento degli studenti nei corsi di laurea in Economia e Ingegneria, coniugando la preparazione accademica con momenti di socializzazione e integrazione con il territorio locale.

Settimana START: competenze, lingua e AI

Il primo appuntamento a calendario è fissato dal 7 all’11 settembre con “START – Percorsi di Avvicinamento alla LIUC”. Durante questa settimana intensa, le matricole potranno familiarizzare con i concetti di soft skills e problem solving, oltre ad ascoltare i racconti di chi già frequenta l’università. Non mancheranno i ripassi specifici nelle materie chiave come Business English, matematica, statistica e contabilità per il percorso di Economia, affiancati da moduli di logica, fisica, scienza e intelligenza artificiale per Ingegneria. Tra le risorse a disposizione degli studenti figura anche GAUSS (Gen AI Used for Supporting Students), un tutor virtuale basato sull’IA sviluppato per sostenere lo studio della matematica.

Percorso internazionale e caccia al tesoro in città

La principale novità dell’edizione di quest’anno risiede nell’attivazione di un percorso promozionale e didattico interamente tenuto in lingua inglese, pensato per accogliere la crescente platea di studenti stranieri e gli italiani iscritti ai corsi internazionali. Parallelamente, si rinnova la sinergia con le istituzioni locali attraverso una caccia al tesoro interattiva realizzata in collaborazione con il Comune di Castellanza. Sfruttando l’applicazione Actionbound, i giovani universitari avranno l’opportunità di esplorare la città e i suoi punti d’interesse, trasformando l’accoglienza in un’occasione di scoperta urbana.

Festa per gli studenti e incontri di orientamento

La fase di integrazione raggiungerà il suo culmine il 16 settembre con la celebrazione del “Matricola Day”. Una giornata pensata dagli studenti per gli studenti, caratterizzata da musica dal vivo e stand informativi dedicati alle associazioni universitarie, al gruppo LIUC Sport e all’emittente radiofonica dell’ateneo. Per coloro che si trovano ancora nella fase decisionale o devono completare l’iter di immatricolazione, l’ateneo ha previsto un webinar informativo per il 21 settembre alle ore 15:00, durante il quale verranno forniti tutti i dettagli utili sui percorsi d’accesso alle Lauree Triennali.