Il Salone del Mobile omaggia il più grande designer di nome Leonardo

La 58a edizione del Salone del Mobile di Milano, uno dei maggiori eventi internazionali dedicati la design, si presenta con nuovi format espositivi e l’omaggio a Leonardo. La kermesse è stata presentata ieri alla Triennale di Milano con numeri da capogiro: oltre 205.000 mq di superficie netta espositiva, più di 2.350 espositori di cui 550 i designer del SaloneSatellite, 34% di aziende espositrici estere.

Il Salone punta nuovamente i riflettori, da un lato, sulla centralità di Milano, dall’altro, sulla capacità creativa e la generosità di spirito della rete industriale alla sua base che lavora per offrire al mondo l’eccellenza. Il Manifesto si arricchisce di un capitolo dedicato all’ingegno, un talento che le aziende e i progettisti posseggono e sviluppano e che una città come Milano sa ben coltivare e valorizzare.

Due grandi installazioni in città e in fiera, curate rispettivamente da Marco Balich e Davide Rampello, saranno dedicate a Leonardo. Inedita anche la collaborazione con la Fondazione del Teatro alla Scala che prevede un concerto diretto dal maestro Riccardo Chailly ad apertura della Manifestazione.

I designer e gli architetti, attori principali del successo del sistema arredo-casa, insieme alle imprese, devono la loro notorietà anche in parte al Salone e a una Milano industriale che li ha accolti e ha creduto nella loro capacità creativa.

Creativi di tutto il mondo vengono a Milano, dove il Salone è una tappa quasi obbligata, per incontrarsi e per incontrare, per fare ricerca e per raccogliere il meritato riconoscimento del lavoro svolto o gettare le basi per futuri progetti. Partiti infatti con progetti al Salone del Mobile, conquistati compassi d’oro per il design del quotidiano, oggi i nostri grandi maestri firmano architetture pluripremiate a Dubai, New York, Pechino, Londra, Sidney, Tokyo, Chicago e tante altre città internazionali.

Tutte le info al sito del Salone del Mobile.