Saronno Servizi peresenta la rivoluzione digitale nelle affissioni pubbliche

Cresce negli anni la competenza acquisita da Saronno Servizi S.p.A nella gestione efficace dei tributi: un tema molto importante e complesso, che abbraccia a 360° le tematiche relative all’e-government e alle smart city, ambiti nei quali è sempre più necessario fornire un servizio d’eccellenza. Negli ultimi anni la società ha infatti rafforzato ulteriormente la propria competenza nella gestione dei tributi locali, non solo per la città di Saronno, ma per l’intero indotto rappresentato dai cinque comuni soci. Basti pensare che, con l’ultimo affidamento del “Servizio Tributi” da parte del Comune di Gerenzano, gli abitanti del bacino di utenza gestiti da Saronno Servizi S.p.A. sono pari a 75.000 e che nel corso dell’anno 2018 lo sportello utenti ha accolto presso la propria sede oltre 25.000 contatti (fonte sito web aziendale), senza contare i contatti telematici e/o telefonici.

La costante penetrazione delle tecnologie informatiche in tutti i processi amministrativi che oggi coinvolgono tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali ha permesso a Saronno Servizi S.p.A. di acquisire nel tempo un ruolo da leader innovativo nello sviluppo di sistemi software, di raccolta e tracking dei dati complessi relativi ai Tributi, e costituire oggi, dati alla mano, un esempio efficace di gestione del cambiamento digitale all’interno delle province di Varese, e non solo.

A seguito del programma di implementazione costante dei sistemi informativi che Saronno Servizi S.p.A. pone in atto da anni, al passo sempre con i tempi dell’adeguamento normativo in corso, la società intende svolgere un ruolo formativo verso tutti gli interlocutori della filiera, organizzando e promuovendo sul territorio, grazie al contributo di speaker di rilievo, seminari e interventi finalizzati ad affrontare temi chiave del cambiamento in corso.

ll seminario sull’e-government, che affronterà i punti salienti del tema della gestione dei tributi da parte degli enti preposti sul territorio, è l’ultimo di un ciclo di appuntamenti formativi organizzati da Saronno Servizi S.p.A., e si terrà il giorno VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 9.30 presso la sala convegni di Villa Gianetti a Saronno in via Roma 20, sede storica della società.

Una mattinata all’insegna di grandi temi e relatori di alto livello, con speaker nazionali e internazionali che porteranno una testimonianza diretta sulle grandi sfide della digitalizzazione della PA e su come adeguare i sistemi informativi alle nuove normative in linea con gli standard europei; un processo che chiama in causa tutti gli operatori della P.A. e che deve essere in primo etico e trasparente nei confronti dei cittadini.

Durante l’evento Saronno Servizi S.p.A. presenterà inoltre in anteprima la nuova piattaforma digitale per la gestione delle affissioni, un servizio finalizzato a facilitare il servizio reso ai comuni sul territorio semplificando i processi di prenotazione attraverso un sistema di “booking” e raccolta delle imposte pubblicitarie al passo con i tempi. Il seminario, che è a numero chiuso e prevede un massimo di ottanta iscritti, inizierà alle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti e il saluto del Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, per poi dare spazio agli interventi dei relatori.

Ecco il programma:

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti e saluto del Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli

Ore 10:00 Ing. Mario Fumagalli (Media Italy): presentazione in anteprima nazionale del Software “ SOS AFFISSIONI” per la gestione online del servizio affissioni

Ore 10.30 Dott. Gioacchino Di Maria (PA DIGITALE): presentazione moduli per istanze “PAGO PA DIGITALE” per i tributi locali

Ore 11:00 Pausa caffè

Ore 11:15 Dott. Vittorino Bombonato (SORIS) Case of Study: Soris S.p.A.

Ore 12.00 Dott. Giampaolo De Paulis (MEF) Legge di Bilancio anno 2019 e riflessi sulla Finanza Locale

«E’ con grande piacere che promuoviamo grazie all’esperienza raggiunta da Saronno Servizi S.p.A un seminario attuale ed importante non solo per i nostri comuni soci, ma anche per i portavoce delle PA locali e vicine al nostro Comune – ha commentato Alessandro Fagioli, Sindaco di Saronno. “Crediamo che la formazione e l’aggiornamento costante su temi così complessi vadano fortemente sostenuti in primis da chi ha carte in regola ed esperienza indiscussa in materia”.

“Il nostro obiettivo è quello di svolgere un ruolo da promotore e facilitatore di formazione e di aggiornamento costante che vada a favore dei nostri partner, soprattutto grazie al coinvolgimento di personaggi autorevoli e di grande competenza come i relatori presenti al seminario del 15 febbraio – ha aggiunto Alberto Canciani, Presidente di Saronno Servizi S.p.A. E continua: “Saronno Servizi negli ultimi anni ha gestito transazioni in ambito raccolta tributi per migliaia di utenti, svolgendo un ruolo da facilitatore per tutti i comuni soci”.

” Come Co.Nord siamo fieri e orgogliosi di essere partner di questo importante momento di studio, appuntamento che si inserisce all’interno di un fitto calendario di eventi che Co.Nord organizza su tutto il territorio nazionale. La nostra mission non si esaurisce con la rappresentanza dei nostri Enti associati, rivendicandone le loro istanze, ma si completa con i necessari e imprescindibili momenti di aggiornamento e formazione. Anche questo segna la vicinanza di Co.Nord con il territorio e interpreta la mission di rendere i nostri Municipi sempre più forti e capaci di vincere le sfide del futuro”- ha dichiarato Andrea Monti, Presidente di Co.Nord.

Ricordiamo che il seminario si rivolge ad una stretta èlìte di partecipanti, quali dirigenti pubblici, funzionari comunali ed esperti di sistemi informativi della PA. L’iscrizione è gratuita e l’iscrizione obbligatoria tramite la casella email conord@conord.org