Scatta l’allarme collegato coi carabinieri, ladro arrestato con le mani nelle casse

Ruba in piena notte in un bar, arrestato dai carabinieri con le mani nelle casse. I carabinieri della Tenenza di Tradate, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato un cittadino marocchino 22enne, residente a Savona, regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine.

Lo straniero, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un bar di Tradate, si era introdotto nell’esercizio, impossessandosi di numerosi gratta e vinci, alcune stecche di sigarette e denaro contante custodito nella cassa. I fatti si sono verificati alle 2.00 di questa notte e ad attivare la pattuglia è stato il sistema d’allarme entrato in funzione al momento dell’accesso del ladro.

L’allarme infatti, collegato con la centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Saronno, ha permesso ai carabinieri di giungere sul posto con la massima tempestività. I militari, accortisi che il responsabile del furto poteva essere ancora all’interno, sono entrati nella sala del bar e, dopo aver ispezionato tutti i locali, hanno sorpreso il marocchino accovacciato in uno sgabuzzino nel retro del locale, traendolo in arresto.

Il successivo accurato sopralluogo ha permesso di constatare che il 22enne aveva rovistato tra gli scaffali ed aveva già forzato una delle casse, mentre per accedere all’interno del bar aveva frantumato la vetrata d’ingresso.

Accompagnato in caserma per la compilazione degli atti di rito, nella mattinata di oggi l’uomo sarà sottoposto a processo per direttissima innanzi al giudice del Tribunale di Varese.