Sono 40 anni di inclusione per la cooperativa San Carlo. Ora c’è l’appartamento per i soci lavoratori con disabilità

La cooperativa sociale San Carlo, venerdì 13 dicembre, festeggia 40 anni di attività con un evento speciale presso la sede di Tradate al civico 76 di via Giacomo Bianchi. La serata, aperta a tutti, inizierà alle 21 con la proiezione di un filmato sulla storia della cooperativa e le interviste ai soci lavoratori con disabilità. Seguirà la benedizione dei nuovi appartamenti San Carlo, progetto dedicato all’autonomia abitativa dei soci lavoratori, e il taglio della torta con un brindisi celebrativo alle 22.30.

TUTTO INIZIA NEL 1984

Fondata il 17 dicembre 1984 dal prevosto don Antonio Barone e dai volontari della parrocchia di Santo Stefano, la San Carlo è una tra le prime cooperative sociali di tipo B in Lombardia. Nata in un piccolo laboratorio, si è trasferita nel 1993 nella sede attuale e, negli anni, ha operato in settori come assemblaggio, confezionamento, pulizie e manutenzione del verde. Dopo alcuni momenti di difficoltà, dal 2016 ha avviato una fase di rilancio grazie al supporto di Confcooperative Insubria, puntando sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

LE ATTIVITÀ

Oggi conta 40 soci e dipendenti, metà dei quali con disabilità o svantaggi sociali. Tra i progetti di punta spiccano: Social Libri, in collaborazione con Ancora Editrice, per la produzione di libri ad alta leggibilità curati da lavoratori con disabilità; Social Stireria e Lavanderia, che trasforma l’obbligo di assunzione di persone con disabilità della legge 68 in un’opportunità di welfare aziendale, offrendo un servizio professionale ai dipendenti delle aziende committenti; e la CioccoGelateria Sociale, un progetto unico dove gusto e inclusione sociale si incontrano, nato dall’incontro tra la Cooperativa e il maestro della pasticceria Denis Buosi.

VERSO L’AUTONOMIA PER I SOCI DISABILI

L’ultimo progetto, protagonista dell’evento per l’anniversario, è l’inaugurazione di un appartamento che ospiterà sei soci lavoratori con disabilità della cooperativa. Questo nuovo spazio rappresenta un passo avanti verso l’autonomia, intesa non solo come realizzazione professionale, ma anche come indipendenza abitativa, offrendo un luogo inclusivo dove vivere.

E per il futuro, tanti altri progetti in cantiere. Il prossimo sarà la realizzazione di un laboratorio di cioccolato e confezionamento alimentare, reso possibile anche grazie al sostegno economico del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese. Qui troveranno impiego altre tre persone con disabilità, contribuendo a rifornire la CioccoGelateria e le attività commerciali che sceglieranno le sue dolci creazioni.

FESTEGGIAMO INSIEME

La Cooperativa San Carlo invita tutti a partecipare all’evento, un’occasione unica per celebrare insieme i successi raggiunti e scoprire i nuovi orizzonti di questa realtà che, da quarant’anni, si dedica con amore e passione alle persone fragili del territorio. Durante la serata, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, benedirà il nuovo appartamento, rinnovando simbolicamente l’impegno di una comunità che continua a sostenere chi ha più bisogno, ispirata dal comandamento evangelico dell’amore e dalla volontà di costruire un futuro migliore.