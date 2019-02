Serata di controlli da parte dei carabinieri

Nella serata di giovedì i carabinieri della compagnia di Varese hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio a largo raggio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio in materia di sostanze stupefacenti e al controllo della circolazione stradale, nel corso del quale sono state controllate 91 persone di cui 23 cittadini extracomunitari risultati richiedenti asilo politico irregolari sul territorio nazionale e 53 sulla pubblica via.

In particolare sono state controllate numerose persone nel centro della città di Varese a Piazza della Repubblica via Morosini Piazza XX settembre via Milano e piazzale Trento e Trieste.

Nel corso del servizio sono stati sottoposti a perquisizione personale e successivamente segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti 5 giovani tutti ventenni di Varese e provincia poiché sorpreso in possesso di marijuana detenuti per uso personale