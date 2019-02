Sicurezza e senza tetto in ospedale: i temi del confronto tra Cassani e Porfido

Sicurezza e ospedale unico sono stati i temi al centro del confronto tra il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e il direttore dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido. Il manager sanitario ha fatto visita questa mattina a Palazzo Borghi .

Il primo cittadino ha sollevato i problemi della “vulnerabilità” del pronto soccorso e della presenza dei senza tetto che trascorrono la notte in alcune aree del Sant’Antonio abate.

Il direttore generale ha fatto presente le misure già in atto, che vanno dalla presenza dei City Angels alla revisione del sistema di videosorveglianza, fino al potenziamento del personale di vigilanza, utilizzato anche per limitare l’accesso alla aree “più a rischio”, comprese quelle utilizzate dai clochard per trovare rifugio durante la notte.

La discussione si è poi incentrata sul progetto dell’ospedale unico. Il sindaco Cassani e il direttore Porfido hanno condiviso la grande importanza del progetto per

tutto il territorio di competenza. Entrambi hanno però rimarcato la necessità di restare con i piedi per terra, con l’obiettivo di guardare prima di tutto al presente, mantenendo il Sant’Antonio Abate alla sua massima efficienza.

Il primo cittadino ha infine invitato il numero uno dell’Asst Valle Olona ad intervenire ad una commissione convocata ad hoc, così come annunciato in consiglio comunale. Il confronto alla presenza dei rappresentati di tutti i gruppi consiliari avrà luogo entro marzo.