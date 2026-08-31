Varese News

Gallarate/Malpensa

La scuola di italiano cerca insegnanti

Le Acli cercano volontarie e volontari disponibili a insegnare italiano a persone straniere nei corsi di Varese e Gallarate: bastano tempo libero, pazienza e voglia di dare una mano

Generico 31 Aug 2026

Le ACLI sono alla ricerca di volontarie e volontari disponibili a insegnare italiano a persone straniere nell’ambito dei corsi attivi a Varese e Gallarate.

Chi ha un po’ di tempo libero e desidera metterlo al servizio della comunità può proporsi per questo ruolo, che non richiede competenze didattiche specifiche: bastano qualche ora da dedicare, disponibilità, pazienza e la voglia di insegnare.

I corsi di italiano per stranieri rappresentano da anni uno strumento fondamentale di integrazione sul territorio, offrendo alle persone straniere gli strumenti linguistici necessari per l’inserimento sociale e lavorativo.

Per chi fosse interessato a questa esperienza di volontariato, è possibile scrivere a icoloridelmondo@icdmvarese.org.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 31 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.