La scuola di italiano cerca insegnanti

Le ACLI sono alla ricerca di volontarie e volontari disponibili a insegnare italiano a persone straniere nell’ambito dei corsi attivi a Varese e Gallarate.

Chi ha un po’ di tempo libero e desidera metterlo al servizio della comunità può proporsi per questo ruolo, che non richiede competenze didattiche specifiche: bastano qualche ora da dedicare, disponibilità, pazienza e la voglia di insegnare.

I corsi di italiano per stranieri rappresentano da anni uno strumento fondamentale di integrazione sul territorio, offrendo alle persone straniere gli strumenti linguistici necessari per l’inserimento sociale e lavorativo.

Per chi fosse interessato a questa esperienza di volontariato, è possibile scrivere a icoloridelmondo@icdmvarese.org.