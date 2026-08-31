La scuola di italiano cerca insegnanti
Le Acli cercano volontarie e volontari disponibili a insegnare italiano a persone straniere nei corsi di Varese e Gallarate: bastano tempo libero, pazienza e voglia di dare una mano
Le ACLI sono alla ricerca di volontarie e volontari disponibili a insegnare italiano a persone straniere nell’ambito dei corsi attivi a Varese e Gallarate.
Chi ha un po’ di tempo libero e desidera metterlo al servizio della comunità può proporsi per questo ruolo, che non richiede competenze didattiche specifiche: bastano qualche ora da dedicare, disponibilità, pazienza e la voglia di insegnare.
I corsi di italiano per stranieri rappresentano da anni uno strumento fondamentale di integrazione sul territorio, offrendo alle persone straniere gli strumenti linguistici necessari per l’inserimento sociale e lavorativo.
Per chi fosse interessato a questa esperienza di volontariato, è possibile scrivere a icoloridelmondo@icdmvarese.org.
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