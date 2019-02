Spray urticante al centro commerciale: paura ma nessun ferito

Potrebbe essere stato spray al peperoncino ma, al momento, non c’è certezza. Sicuramente questo pomeriggio, sabato 2 febbraio attorno alle 15.30 , nella hall delle Gallerie Cantoni qualcuno ha rilasciato dello spray urticante.

Immediata la reazione della gente presente che si è precipitata fuori. Sono giunti i mezzi di soccorso del 118 che, però, sono rientrati in sede senza aver trasportato alcun ferito.

Sul posto sono giunti i carabinieri del locale comando e gli agenti della Polizia di Stato a cui sono affidate le indagini per chiarire la dinamica anche attraverso la visione delle telecamere a circuito chiuso presenti nel centro commerciale. Per lunedì sono stati convocati in Commissariato alcune persone presenti per chiarire la propria posizione.

Dopo aver areato locali, le attività commerciali sono riprese regolarmente.