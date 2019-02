“Sul lungolago tagliano quattro gomme alla volta”

Buongiorno redazione,

Sono una vostra lettrice olandese e ho letto l’articolo da dicembre sulle gomme perforate: io vado ogni giorno a Gavirate con due cani per camminare- e parcheggio in via Cavour davanti al canottaggio. A novembre ho trovato una gomma bucata (solo visto il giorno dopo che era a terra) – quindi due gomme nuove.

E tre settimane fa ancora tre gomme bucate, (anche due nuove) quindi 4 gomme nuove, per un totale di 6 pneumatici nuovi!

Il proprietario del bar sul lungolago ha avuto due volte 4 gomme forate. E mi risulta che la videosorveglianza sul parcheggio spesso non va causa wifi!! Lascia grandi buchi neri col brutto tempo (quando è successo a me l’ultima volta) È successo altre volte, (lo sento sempre al bar) anche in gennaio – il tipo ha preso il gusto perforare 4 gomme in una volta.

Da sperare che venga preso, il deficiente.

Grazie dell’attenzione!

Cordiale saluto,

EvH