In azione la banda delle gomme tagliate

In alcuni casi i fori sono piccoli, piccolissimi: sali in auto fai qualche chilometro e ti accorgi che qualcosa non va.

In altri l’auto proprio non può partire perché le gomme sono squarciate. E non una sola, in alcuni casi anche tutte e quattro.

Sui social le segnalazioni che rimbalzano nei profili e nei messaggi diretti alla redazione:

Volevo comunicare un fatto abbastanza preoccupante zona Gavirate. Purtroppo da quasi una settimana residenti e non nella zona di Gavirate vicinanza lago, nello specifico il parcheggio del lago ai canottieri e strade limitrofe, si sono ritrovati con le gomme letteralmente bucate. Anche a noi che abitiamo nelle vicinanze è successo 3 giorni fa: ben 2 ruote e ci è andata bene tra virgolette in quanto ad alcuni malcapitati hanno bucato tutte e quattro. I malfattori (…) non sanno che per le persone la sostituzione di un pneumatico è veramente onerosa, ma in primo luogo, con la loro tecnica di fare dei mini buchi e nn lo squarcio mettendo a rischio la vita del conducente e di terzi in quanto non ci si accorge subito del danno ed una volta in strada è solo questione di “fortuna” se ci si accorge e ci si riesce a fermare.

Noi abbiamo trovato una gomma totalmente a terra.. Trovato il modo di raggiungere il gommista, una volta sul “ponte” ci è stato infatti detto che anche l’altra era bucata ma si stava sgonfiando solo più lentamente. Fosse stato così per entrambe, quella mattina avremmo preso l’autostrada e chissà se avrei potuto raccontare tutto questo.

Quindi vi prego redazione mettete a conoscenza le persone che si aggirano uno o più stupidi per nn dire di peggio, che credono di fare un gioco che si potrebbe rivelare mortale.

Grazie e una buona giornata.

M. G.

Ps il totale macchine finora si aggira sulle 23.

Cosa sta succedendo? Dal comando della polizia locale confermano l’accaduto, specificando che il fatto non riguarda solo la cittadina sul lago, ma anche la zona di Barasso e di Luvinate.



Secondo gli investigatori si tratterebbe di atti vandalici, per i quali sono state raccolte diverse segnalazioni.

Per questo sono al vaglio le immagini delle telecamere che riprendono alcuni punti delle zone segnalate.