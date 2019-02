Tre chili di hashish in casa, arrestato un operaio

Nell’ambito delle continue attività di contrasto al fenomeno della diffusione degli stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Novara, dall’inizio del 2019, hanno tratto in arresto sei persone e sottoposto a sequestro oltre quindici kilogrammi di sostanze stupefacenti destinate al mercato.

L’ultimo colpo inferto alla malavita del settore è stato messo a segno nel pomeriggio di sabato 16 febbraio quando i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia del capoluogo si sono appostati nei pressi dell’abitazione di un oleggese, C.D., classe ‘78, operaio, a carico del quale hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

L’operazione ha portato al rinvenimento di oltre tre kg di hashish suddivisi in trentadue panetti, alcuni involucri in cellophane ed altro atto al confezionamento delle dosi. La droga ed il materiale rinvenuti venivano posti sotto sequestro mentre l’oleggese veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Espletate le rituali formalità, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Novara a disposizione dell’A.G..