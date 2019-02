Trento è ancora maledetta per una Openjobmetis sprecona: 74-71

È davvero un parquet maledetto quello del palasport di Trento per la Pallacanestro Varese. Mai i biancorossi sono usciti vincitori su quel campo e anche questa volta – 3a di ritorno in Serie A – la squadra di Caja non è riuscita strappare i due punti a una formazione locale tignosa come sempre ma tutt’altro che irresistibile (74-71). Non è però certo la malasorte ad allontanare l’Openjobmetis dal successo: anche questa sera i biancorossi sono riusciti nella “impresa” di fallire tutti i possessi buoni per il riaggancio. Perché la Dolomiti ha – sì – comandato il punteggio per tutta la gara ma ha pure offerto agli ospiti più di un’occasione per svoltare la partita. Una svolta che però, ahinoi, non è mai arrivata. (foto Legabasket)

Tra le cause del KO ci sono senza dubbio le percentuali al tiro: Varese ha chiuso con il 30% dall’arco ma ha arrancato a lungo per via di un orrendo 0/8 iniziale (prima bomba a segno con Ferrero già nel secondo periodo) con tante conclusioni fallite anche in situazioni non difficili. E su questo discorso si innesta quello relativo a Ronald Moore, il peggiore del quintetto base, autore di un orripilante 0/6 dall’arco (e 1/9 dal campo). I titolari sono comunque mancati all’appello per tutta la prima metà di gara con la sola eccezione di Archie, autore di una prova notevole macchiata però da un incredibile 0/2 in lunetta a 24” dalla fine, dopo un antisportivo (il secondo) a Hogue che aveva consegnato anche il possesso a Varese. L’ultimo ad arrendersi, a quel punto, è stato Avramovic però Trento dalla lunetta non ha tremato con Forray e Craft, e così il serbo è stato costretto a cercare la tripla miracolosa per i supplementari a fil di sirena. Ma sarebbe servito un miracolo che non è arrivato. Nel finale anche un piccolo giallo: su un libero di Moore, Cain ha tentato il tap-in: avesse toccato la palla sarebbero stati 2 punti e il momentaneo pareggio; gli arbitri hanno invece dato buono il solo libero del playmaker. Nessuno ha protestato – neppure Cain – e quindi, probabilmente, è giusto così.

Con quella a Trento, la Openjobmetis ha collezionato la terza sconfitta in quattro partite, di nuovo (come a Pistoia) contro un’avversaria che vive al di fuori dalla zona playoff. Uno stop accettabile se preso singolarmente ma grave nell’economia dell’ultimo mese nel quale Varese ha perso tanti colpi: di questo passo la rincorsa ai primi otto posti si fa davvero difficile, anche considerando che domenica prossima si torna in trasferta su un campo fastidioso come Trieste. E che questa squadra avrà un pizzico di riposo solo dopo la Coppa Italia, nonostante abbia necessità di tirare il fiato fin da subito. La partita di Cain, guerriero sì ma con la lingua a penzoloni, è lì a dimostrarlo.

DOLOMITI EN. TRENTO – OPENJOBMETIS VARESE 74-71

(16-9, 37-26; 52-50)

TRENTO: Craft 11 (3-5, 1-2), Marble 12 (3-7, 1-6), Beto Gomes 11 (1-3, 3-6), Pascolo 2 (1-3), Hogue 10 (5-6); Mian (0-1, 0-1), Forray 14 (0-1, 4-8), Flaccadori 10 (2-4, 1-6), Jovanovic 4 (1-3). Ne: Lechthaler, Mezzanotte. All. Buscaglia.

VARESE: Moore 4 (1-3, 0-6), Avramovic 21 (3-6, 4-7), Scrubb 9 (3-8, 1-6), Archie 17 (5-9, 2-5), Cain 7 (3-4); Iannuzzi 2 (1-2), Natali 3 (1-2 da 3), Salumu (0-1), Tambone 3 (0-1, 1-4), Ferrero 5 (1-1, 1-3). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Lanzarini, Borgo, Galasso.

NOTE. Da 2: T 16-33, V 17-35. Da 3: T 10-29, V 10-33. Tl: T 12-16, V 7-12. Rimbalzi: T 41 (12 off., Gomes 11), V 39 (12 off., Scrubb, Cain, Archie 9). Assist: T 16 (4 con 3), V 17 (Moore 6). Perse: T 10 (Flaccadori 3), V 9 (Salumu 3). Recuperate: T 6 (Hogue 2), V 5 (Archie 2). Usc. 5 falli: Hogue, Forray. F. antisportivo: Hogue 2.