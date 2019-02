Il rammarico di Caja: “Qualche piccolo errore di troppo”

CAJA 1

«Questa sera c’è un po’ di rammarico perché siamo andati molto vicini a vincere e poi i piccoli errori di ognuno non ci hanno permesso di completare la rimonta. Non è stato facile iniziare con 0/7 al tiro, però la squadra ha fiducia in quello che fa e tiene sempre in difesa, così siamo riusciti a tornare in partita. Trento però ha avuto più giocatori in doppia cifra, sei contro due – Archie e Avramovic – a cui al massimo aggiungiamo Scrubb e Cain che il loro lo fanno sempre. Insomma, Trento ha fatto un pochettino in più e ci ha battuto».

CAJA 2

«Abbiamo fatto quello che dovevamo a livello di piano partita, di volontà di giocare, e a livello di credere nel risultato. Poi come ho detto, qualche piccolo particolare non ci ha permesso di portare a casa il successo. Ora vediamo se dalla prossima partita riusciremo ad avere qualcosa in più da parte di alcuni giocatori a livello proprio di contributo, perché per quanto riguarda l’atteggiamento non ho nulla da rimproverare ai miei: sono stati tutti bravi».

BUSCAGLIA

«Avevamo grande voglia di portare a caso il risultato, e lo abbiamo fatto al termine di una partita dura, tosta, che per noi per è stata di grande consistenza. Nei 40’ si sono affrontate due squadre che non mollano mai, aspetto che è nel DNA sia di Trento che di Varese: abbiamo cominciato bene, con grande energia e grande attenzione in difesa, poi siamo cresciuti in attacco con ottima circolazione di palla, coinvolgendo tanti giocatori diversi. E poi abbiamo reagito ai nostri momenti di difficoltà con compostezza e con grande presenza mentale».