I voti: Avramovic e Archie non bastano, Moore continua a faticare

ARCHIE 7

Si gioca la palma del migliore, ma pure il bacio accademico e l’elevazione agli altari (in caso di vittoria) per quei due maledetti tiri liberi scagliati sul ferro a 24” dalla fine. La sua partita avrebbe meritato un epilogo migliore: è l’unico, a lungo, a tirare il carretto e finalmente si convince di poter fare danni alle difese anche in avvicinamento a canestro. Aggiunge 9 rimbalzi e tanta difesa oltre a 21 di valutazione. E poi, mannaggia, trema nel momento cruciale.

AVRAMOVIC 7 (IL MIGLIORE)

Riesce a scacciar fuori dalla testa i passaggi a vuoto della prima metà di partita sfoderando una prova ricca di orgoglio e di huevas – per dirla alla spagnola – quando capisce che la vittoria di Varese può passare dalle sue mani. Qualche assalto sfortunato in entrata, ma tanta costanza nel voler essere protagonista. Arriva a quota 21, manca di poco la prodezza del supplementare. Applausi: è l’MVP anche per i nostri lettori.

IANNUZZI 5,5

Un canestro bello e importante (quello del -2 sulla sirena del 30′) e nulla più. Avesse aggiunto qualche rimbalzo, lo avremmo premiato con la sufficienza. Comunque non fa danni.

NATALI 6

Una tripla e un rimbalzone dei suoi in appena 4′ di utilizzo. Forse, con lo Scrubb alterno di questa sera, Niknat avrebbe meritato qualche minutino in più.

SALUMU 4,5

Il peggiore – per l’importanza che ha nell’economia di squadra – è Moore, ma il belga non fa nulla di meglio. Voci positive rasenti allo zero pur in 11′ di gioco: Caja stavolta lo prova in diverse occasioni e con compiti differenti, lui risponde con la bruttezza di tre palle perse e stop.

SCRUBB 5,5

Infila l’unica tripla in uno degli ultimi tentativi di risalita biancorossa, ma lungo la storia della partita ci sembra sia mancato in qualche occasione. Solita gara utile a rimbalzo (9) e in assistenza (5), però quel tremulo 4/14 dal campo lo fa restare lì sospeso su una sufficienza non così piena.

TAMBONE 5

Rovina con qualche mossa sciagurata una partita per il resto lineare e non disprezzabile. Però, appunto, perde due palloni in maniera tremenda (uno con Varese a -2 e palla in mano, consegnando il contropiede a Marble), concede 3 liberi a Flaccadori, scaglia un paio di tiracci. Passo indietro rispetto alle due partite con Sassari.

CAIN 6

Soffre Hogue, ma pure un metro arbitrale che non lo aiuta, nella prima parte di gara. Non è quello a cui siamo abituati, però garantisce rimbalzi (9), contributo offensivo pur ricevendo poca assistenza dai compagni (7 punti) e sa rischiare le difese cruciali nonostante rischi la quinta penalità.

FERRERO 6

Mette in campo energia, cala la mannaia se necessario, trova la prima tripla della serata biancorossa e un altro bel canestro al volo. Caja gli concede 9′, lui sta ritornando un po‘ per volta.

MOORE 4,5 (IL PEGGIORE)

Da un mese non è quello dei periodi precedenti, da un mese Varese trova quasi solo sconfitte. Moore è – per ruolo ed esperienza italiana – uno dei “capi” di questa squadra, e se si inceppa come questa volta sono dolori. Sarà un caso, ma nell’unica partita buona (Sassari), la OJM ha vinto. Stasera combina guai dall’arco: ok, non è mai stato un tiratore, ma lo 0/6 non è accettabile. E gli assist stavolta non lo possono proprio salvare.