Un weekend bello a metà

Un weekend bello fino a domenica pomeriggio, quando si rannuvolerà fino a ricomniciare, anche se debolmente piovere: sono queste le previsioni meteo del Centro Geofisico prealpino per il fine settimana.

Venerdì 8, in particolare, soleggiato con velature di nubi alte nel pomeriggio e qualche passaggio nuvoloso più consistente in serata. Asciutto. All’alba gelo sulla pianura, con leggera inversione termica in collina. Mite in giornata. Temperature massime da 10 a 12 gradi, minime da – 3 a 1 grado

Sabato 9 sarà ancora soleggiato con nuvole irregolari e qualche banco di nebbia sulla pianura padana. Velature di nubi alte altrove con nuvolosità in aumento in serata. Temperature massime da 8 a 11 gradi, minime da – 2 a 2 gradi.

Domenica 10 invece il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto. Al mattino asciutto o solo quattro gocce, ma nel pomeriggio e in serata possibili deboli piogge. Neve sulle Alpi oltre 800-1000 m. Le temperature massime scenderanno di qualche grado e si assesteranno dai 5 a 6 gradi, mentre le minime resteranno tra 2 e 4 gradi.