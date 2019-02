In Veddasca con le ciaspole

Il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno ripropone, dopo l’annullamento per meteo instabile, per domenica 17 febbraio l’escursione con le ciaspole sul monte Gambarogno.

Un itinerario semplice adatto per ammirare uno dei migliori panorami sul Lago Maggiore e della Valveddasca. Uno scenario fantastico che non smette mai di sorprendere e incantare. Percorso Alpe di Neggia 1395m, Monte Gambarogno 1734m, Alpe Cedullo 1287m, Oratorio-rifugio di Sant’Anna 1342m e Indemini 979m. Da qui verrà organizzata una navetta per recuperare le auto al passo Neggia.

Tempo escursione h 4,30 – dislivello salita 355m discesa 755m – difficoltà WT2 Organizzatori Gianluigi – Patrizia.

Programma

ore 8.30 ritrovo presso il posteggio a lago di Luino-Porto Nuovo in via Dante

ore 8.40 partenza con mezzi propri per Indemini – passo Neggia.

Abbigliamento e calzature adeguate. Ciaspole e bastoncini

Documento valido per l’espatrio – Non serve bollino autostrada svizzera.

Gita gratuita con eventuale condivisione spese auto.

Avvertenza: ogni partecipante alla escursione è responsabile della propria incolumità

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino sono consentite

solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare all’escursione è disponibile una formula

assicurativa giornaliera, proposta dal CAI Nazionale, al costo di € 10, da effettuarsi il giovedì sera

presso la sede sezionale del CAI Luino aperta dalle 21 alle 22.30 in via B. Luini 16 Luino

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it;

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it;