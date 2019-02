Quando “Il viaggio di Mowgli” è un musical

Pupazzi, attori, ballerini e tanta musica sul palco del Teatro Apollonio di Varese per dare vita a una delle avventure più emozionanti della lettura per bambini. “Il libro della giungla: il viaggio di Mowgli” è il musical per bambini e ragazzi di ogni età in programma per domenica 10 febbraio alle ore 17 al Teatro di piazza Repubblica.

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Kipling, Sdt eventi e Luna di Miele produzioni presentano la storia che ha appassionato intere generazioni di famiglie. Il viaggio di Mowgli, bambino trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, l’amico del cuore dell’Orso Baloo e della pantera Bagheera. Saranno proprio questi ultimi ad accompagnarlo alla ricerca delle sue radici in una giungla densa di pericoli ed insidie. Il serpente Kaa, affamato e pronto ad ingoiare il piccolo Mowgli, la tigre Shere Kan, cacciatore di uomini e il non meno terribile imperatore dei gorilla Re Luigi che farà di tutto per rubare i segreti del mondo umano.

Due ore di spettacolo all’insegna del divertimento e dell’amicizia con colpi di scena, musica, balli e scenografie travolgenti. Uno spettacolo per tutta la famiglia e per riflettere sui valori dell’amore e dell’amicizia.

Le musiche originali sono di Tony Labriola e Stefano Govoni, le coreografie di Sebastiano Lo Casto e la regia di Ilaria Deangelis, mentre nel cast, tra i protagonisti, c’è Juliana Moreira.

Per info costi e prevendite 0332 247897.