Aggredito alle spalle mentre fa pipì e rapinato, brutta serata per un 27enne

Sarebbe stato aggredito alle spalle, mentre espletava bisogni fisiologici, e derubato dei soldi. Il fatto, denunciato dall’uomo agli agenti del Commissariato di Busto Arsizio, sarebbe accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì, in via Minghetti.

La vittima è un 27enne di un paese confinante con Busto Arsizio che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, e portato in Pronto Soccorso dove è stato curato. Le ferite riportate, fortunatamente, sono di lieve entità.

Il giovane non sarebbe riuscito a fornire la descrizione dell’aggressore che avrebbe approfittato del fatto che lui fosse girato e intento a urinare. Una volta ripresosi dal colpo si sarebbe accorto di essere stato derubato.

La vicenda è al vaglio della Polizia che sta indagando per ricostruire la vicenda e risalire al possibile rapinatore. La zona in cui è avvenuta l’aggressione non è certamente da considerarsi sicura per la frequente presenza di prostitute.