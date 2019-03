Al via i progetti di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole con la Polizia Locale

Ha preso il via in tutti gli istituti comprensivi cittadini il percorso di educazione alla sicurezza stradale promosso dall’Assessorato alla Sicurezza e organizzato dalla Polizia Locale.

Due i progetti in fase di realizzazione: “Noi e la Sicurezza a.s. 2018/19” per le scuole dell’Infanzia e primarie e “Sicurezza e Legalità 2019” per le scuole medie. Oltre a una serie di incontri teorici nelle scuole, i progetti prevedono incontri pratici sul territorio sia a piedi nei vari quartieri, sia a bordo di autobus, sia al parco Viabilandia di via Canton Santo; tutti gli incontri sono svolti da un team di agenti sulla base di un programma approvato dai docenti referenti.

Il progetto di educazione alla sicurezza stradale ha l’obiettivo di accompagnare i giovani ad acquisire un comportamento improntato alla sicurezza e alla correttezza sulla strada, ma non solo. Gli incontri rappresentano un’attività educativa complessa, in cui sono sottolineati i valori della legalità e del rispetto delle regole nel contesto urbano, proprio in un periodo in cui si è resa evidente la necessità di affiancare famiglie e scuole nell’educazione al rispetto del bene comune.

Pochi Comandi di Polizia Locale possono vantare una simile attenzione e sensibilità verso la tematica dell’educazione alla sicurezza stradale: lo attesta il numero dei bambini e dei ragazzi che partecipano alle attività, nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati 7.383, quest’anno gli agenti raggiungeranno ben 48 scuole per un numero di alunni sicuramente non inferiore.