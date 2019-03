«Asfaltature e marciapiedi più sicuri a Voldomino»

«Facendo seguito ad alcune richieste dei cittadini, presso la frazione di Voldomino di Luino, è in fase di studio la messa in sicurezza del tratto tra la rotonda della Comunità Montana Valli del Verbano denominata ‘del laghetto’ e la rotonda dell’ospedale.

Nel 2019 ci occuperemo del tratto in via Asmara, tra le Messaggerie Luinesi e via Isolino. Questo intervento è compreso in un ampio progetto di asfaltature, ma è da considerarsi importante, poiché prevede il restringimento della carreggiata stradale, a favore di una maggiore ampiezza dei marciapiedi e la realizzazione di una/due mini-rotatorie, atte a rallentare il transito dei veicoli. Come ha annunciato il Sindaco Andrea Pellicini nella Commissione di ieri, presenteremo questo intervento alla cittadinanza». Lo afferma Alessandro Casali Vice Sindaco di Luino con delega alla Viabilità