Auto tampona il camion della nettezza urbana, traffico rallentato in Valganna

Poco dopo le 15.00 di oggi, venerdì 1 marzo, per cause ancora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine, una macchina ha tamponato un camion della nettezza urbana sulla strada statale 233, della Valganna.

Nello scontro è rimasta ferita una ragazza di 17 anni, che è stata trasportata in codice verde – quindi con ferite lievi – all’ospedale.

Il traffico sulla strada statale risulta rallentato, ma non sta creando grandi problemi alla viabilità.

Sul posto, oltre all’ambulanza della Sos Cunardo, anche i Carabinieri di Luino.