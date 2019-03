Avis, una serata dedicata al cuore

Dopo l’ottimo esordio della prima serata di medicina del 9 febbraio scorso dove il Dottor Marco Broggini, già responsabile del reparto di reumatologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, ha intrattenuto e tenuto alta l’attenzione degli oltre 50 presenti in sala con una sapiente presentazione interattiva sul tema “Sport e Articolazioni-Gioie o Dolori”, sabato 30 marzo ’19 dalle ore 17,00 sempre in via Alessandro Volta 11 , nella sala messa a disposizione dalla Palestra Emotion il protagonista sarà il cuore.

Il Dottor Sergio Pulici, già Primario presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano, specializzato in Cardiologia e Medicina interna, tratterà delle varie problematiche di cui bisogna essere informati per non rischiare di danneggiare invece di migliorare il nostro apparato circolatorio.

Sarà una opportunità per tutti gli sportivi e non solo, per conoscerlo meglio insieme e di imparare a trattarlo bene per godere delle migliori condizioni di salute e di performance possibili.

Per l’incontro di sabato 30 il G.C. Avis Luino auspica una nutrita presenza in quanto sarà una straordinaria opportunità avere un relatore che parlerà sotto la duplice veste di specialista in cardiologia e ciclista praticante.