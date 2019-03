Gli espositori dei Mercati della Terra di Slow Food della Lombardia (Bergamo, Milano, Padernello e del Piambello) domenica 24 marzo saranno in piazza Repubblica, dalle ore 9.30 alle 17, con 35 espositori di prodotti buoni, puliti e giusti per sostenere l’importanza del cibo della filiera corta, coniugando un modello produttivo sostenibile al giusto valore al cibo.

È il “Mercato dei mercati”, un mercato speciale in cui fare la spesa, incontrarsi, mangiare in compagnia e giocare, grazie alla “Caccia al produttore…che è un tesoro”, un’originale caccia al tesoro tra gli stand che si svolgerà in mattinata, dalle ore 11 per grandi e piccini che potranno così conoscere in modo divertente e più coinvolgente i diversi produttori, le loro storie e i loro prodotti.

Nel pomeriggio, dopo il pranzo con i risotti della Pro Loco di Induno, il food truk del ristorante Feel di Como e i vini e le birre artigianali, spazio a “Sopralapanca con gusto” un momento di narrazione e assaggio per conoscere curiosità e peculiarità di questi formaggi Slow food.

