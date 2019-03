Caja, carezza ai suoi uomini: “Gara decisa da pochi dettagli”

Le parole di coach Attilio Caja dopo la sconfitta in volata patita dalla Openjobmetis sul campo di Brindisi. Ora la Happy Casa è tornata davanti in classifica ai biancorossi.

«Ho due sentimenti diversi dopo questa partita. Da un lato sono contento per l’atteggiamento che la squadra ha avuto, per il coraggio con cui ha giocato una gara in cui siamo stati in vantaggio per molto più tempo rispetto a un’avversaria come Brindisi che sta facendo un grandissimo campionato. Poi però c’è anche il rammarico perché ci è mancato davvero qualcosa: un possesso, un episodio un tiro. Loro sono stati bravi a fare anche alcuni canestri importanti come le triple di Rush e Moraschini prima, di Chappell poi. Sono stati bravi, ripeto, ma noi non avremmo demeritato né rubato se avessimo vinto. Complimenti a loro ma anche a Varese».

«Non so se avremmo potuto fare qualcosa in più per ammazzare la partita, forse ci è mancato un rimbalzo, quello di Brown dopo una loro tripla, forse una palla persa, un tiro sbagliato. Piccole cose che poi fanno la differenza, però noi stiamo giocando bene dall’inizio dell’anno e siamo nella parte alta della classifica dall’avvio della stagione. Stiamo anche facendo bene in coppa senza mai lamentarci della stanchezza nonostante siamo partiti martedì mattina per andare in Belgio da dove siamo tornati giovedì sera. Per questo faccio i complimenti ai miei, siamo sempre in buona posizione e la gente, anche in trasferta, dimostra di apprezzare la nostra pallacanestro. Ciò ci gratifica e ci stimola per proseguire».