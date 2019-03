Chiuso con successo il corso di autodifesa

Si è concluso il corso gratuito “Difesa Donna” organizzato dal A.S.D. Kaizen con il patrocinio del comune di Lozza. In concomitanza con la festa della donna il direttore tecnico dell’associazione sportiva dilettantistica Kaizen Antonio Stasi Antonio, ha organizzato un corso gratuito di difesa personale riservato esclusivamente alle donne: il corso si è articolato con cadenza settimanale in quattro lezioni della durata di un’ora e mezza ciascuno, e ha dato nozioni comportamentali di base per poter fronteggiare o gestire situazioni pericolose.

Il corso ha suscitato interesse da parte delle donne che hanno partecipato, le quali alla consegna degli attestati di partecipazione hanno chiesto di proseguire nel corso e nell’addestramento.