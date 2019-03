Corso Giovane Leader del settore Non Profit: ultimi 5 posti

Ultimi giorni per potersi iscrivere al nostro corso (gratuito) per Giovani Leader del Settore Non Profit.

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 18 marzo, mancano pochi giorni e rimangono a disposizione gli ultimi 5 posti per una formazione gratuita di altissimo livello.

Per iscriversi: http://www.sosmalnate.it/corso-giovane-leader-del-settore-non-profit-iii-edizione/