Da Eos tre giorni di iniziative per la giornata della donna

Tre giorni di iniziative legate all’otto marzo, a Varese e a Morazzone.

A promuoverle è Eos, l’associazione che da vent’anni contrasta il fenomeno della violenza sulle donne, attraverso un centro antiviolenza, che è anche un luogo di ascolto e di legittimazione della parola e dell’esperienza delle donne vittime di violenza.

La prima sarà venerdì 8 marzo e si intitola: “Non solo mimose – Atto II°”un workshop in programma in Sala Montanari a partire dalle 14.00 alle 17.30, a cura delle associazioni Eos, Carpe Somnium, Covo, Biochronicles, Libera.

Nello stesso giorno, alle 18, nella sede di Filmstudio 90, sarà invece proiettato il film di Pier Paolo Pasolini “Comizi d’amore“.

Sabato 9 marzo invece Giulia Ananìa sarà sul palco del Teatro Santuccio in “Come l’oro – il concerto” che si terrà alle 21 .

L’ultimo appuntamento sarà a Morazzone, domenica 10 marzo “Non solo l’otto marzo – Il sapere delle donne” alle 16.30 presso la Sala PF Mazzuchelli di Morazzone vedrà innanzitutto l’intervento di Eos. Alle 17 è previsto invece “Datemi un bianchetto”, spettacolo comico-civico di e con Michela Prando, che finirà con un Happy Hour.