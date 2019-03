Il fascino della montagna: doppio appuntamento in Sala Bergamaschi

Doppio appuntamento per tutti gli appassionati di montagna in Sala Bergamaschi con gli alpinisti indunesi Antonio e Giovanni Pagnoncelli, che l’Amministrazione comunale di Induno Olona ha invitato a raccontare le loro importanti esperienze in montagna.

Venerdì 15 marzo alle 21 Giovanni, accademico del Cai, terrà una conferenza dal titolo “Dalla Val d’Ossola alle remote montagne dell’Asia centrale” e presenterà alcuni reportage di spedizioni realizzate nella sua carriera.

Sabato 16 marzo alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Imago montis – Dalle Alpi Marittime alle Dolomiti” che rimarrà aperta fino a sabato 23 marzo.

Saranno inoltre esposti manifesti disegnati dagli autori per conferenze a tema tenute in passato oltre ad una piccola esposizione di vecchi attrezzi alpinistici.

I due eventi saranno ospitati nella Sala civica “Marino Bergamaschi”, in piazza Giovanni XXIII 4 a Induno Olona (di fianco alla Chiesa di S. Giovanni Battista).

L’evento è patrocinato dal Club alpino accademico italiano, dalla sezione di Varese del Club alpino italiano, dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, dal Parco del Campo dei fiori e dal Club dei 4000 di Macugnaga.

Gli orari di apertura della mostra fotografica:

Sabato 16/03 Inaugurazione ore 17:00

Domenica 17/03 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19

da Martedì 19/03 a Venerdì 22/03 dalle 16 alle 19

Sabato 23/03 dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16