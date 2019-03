Il Festival del giornalismo digitale sbarca a Como

Festival Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale organizzato e ideato da Varesenews, sbarca a Como. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo con cinque incontri dedicati ai professionisti dell’informazione.

Questo, nel dettaglio, il programma della giornata:

“Gli enti di categoria e la deontologia dei giornalisti” h. 8,30-12,30. Saluto di Alessandro Fermi (presidente Assemblea Consiglio Regione Lombardia). Relatori: Alessandro Galimberti (presidente Ordine giornalisti Lombardia), Mimma Iorio (direttore Inpgi), Gianfranco Giuliani (vice presidente Casagit), Giancarlo Tartaglia (direttore Fnsi e Fondo complementare). Modera Paolo Pozzi (portavoce presidente Odg Lombardia).

“Mobile journalism, teoria e pratica nella cronaca quotidiana” h. 11,30-13,30. Relatori: Max Rigano (reporter) e Massimo Nava (fiscalista).



“Fotografia e giornalismo: normativa, tecniche e mercato” h. 15-17. Relatori: Guido Alberto Rossi (fotoreporter) e Silvia Terracciano (avvocato cassazionista).

“Diffamazione a mezzo stampa, profili civili e penali: cosa dice il Testo unico dei doveri del giornalista” h. 17,30-19,30. Saluto di Mario Landriscina (sindaco di Como). Relatori: avvocato Alberto Merlo e avvocato Stefano Toniolo, Alessandro Galimberti (presidente OdgL).

Ultimo incontro serale è con la proiezione del film prodotto dalla VareseWeb “DigitaLife” , (h. 20,30-22,30) . DigitaLife nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni. Lo svelano le oltre 50 storie presenti nel docufilm, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.

Al termine della proiezione di venerdì 22 marzo Alessandro Galimberti (presidente OdgL) intervista e dialoga con Marco Giovannelli (direttore di VareseNews) e con il regista Francesco Raganato.

I quattro eventi della giornata si svolgeranno nella Sala Convegni del Corriere di Como/Espansione Tv, in via Sant’Abbondio 4.

La proiezione di DigitaLife si svolgerà invece nell’aula 2.6 dell’Università dell’Insubria ai Chiostri di Sant’Abbondio (a pochi passi dalla sala del Corriere di Como).

Tutti gli eventi di Festival Glocal a Como sono validi per la formazione professionale dei giornalisti ed è possibile iscriversi attraverso la piattaforma Sigef per acquisire crediti.

