Festival del gol in casa Banco Bpm: 20-4 alla Lazio

Tutto facile nella 22a giornata di Serie A1 per la Banco Bpm Busto che si sbarazza con un oceanico 20-4 della Lazio Nuoto, confermando senza alcun problema il pronostico della vigilia. Il largo successo in campionato della Sport Management può fare ora da trampolino di lancio per i Mastini delle piscine, che mercoledì (ore 19, alle “Manara”) saranno chiamati alla supersfida di Champions contro lo Jug Dubrovnik, capolista del girone.

Contro la Lazio – squadra tra l’altro di media classifica – la formazione di Baldineti è stata implacabile, mandando a segno ben dieci giocatori sugli undici di movimento messi in vasca (tra i pali Nicosia al posto di Lazovic). Avvio nel segno di Alesiani autore delle prime due reti (saranno 5 a fine partita), poi sono Bruni e Drasovic (doppietta) a replicare alla rete di Leporale per il 5-1 della prima sirena. Luongo e Di Somma firmano l’inizio di ripresa e quando il solito Leporale segna la seconda marcatura ospite, la Banco Bpm è già avanti 9-2 e prima del cambio vasca il punteggio cresce ancora con Valentino.

Nella ripresa arriva anche il momento dell’inserimento del giovane rookie Giacomo Marchetti, mentre il solito Alesiani porta a +10 il vantaggio dei padroni di casa. La Lazio non c’è più, il vantaggio cresce sul 14-3 e poi si trasforma nel larghissimo 20-4 finale che aggiunge tre punti alla classifica di Busto, ormai certa del terzo posto alle spalle delle corazzate Pro Recco e Brescia.

BANCO BPM SM BUSTO A. – SS LAZIO NUOTO 20-4

(5-1, 5-1; 4-1, 6-1) BUSTO A.: Lazovic, Dolce 1, Damonte 2, Alesiani 5, Marchetti, Di Somma 1, Drasovic 3, Bruni 1, Mirarchi 3, Luongo 2, Casasola 1, Valentino 1, Nicosia. All. Baldineti.

CLASSIFICA (dopo 22 giornate): Pro Recco, Brescia 63; BANCO BPM BUSTO 54; Posillipo 37; Ortigia Sr 32; Florentia, Genova Quinto, Lazio 28; Roma, Savona 25; Trieste 21; Napoli 20; Catania 16; Bogliasco 10.