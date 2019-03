Fiamme in un appartamento: pompieri al lavoro in via Pasta

Momenti di paura oggi, attorno all’ora di pranzo, a Mendrisio, per un incendio scoppiato in una palazzina di via Carlo Pasta.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 12 al secondo piano dell’edificio per cause che l’inchiesta di Polizia dovrà stabilire.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Mendrisio, i soccorritori del SAM e i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto che hanno provveduto a mettere in sicurezza le persone presenti nello stabile e a spegnere l’incendio.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Le persone evacuate in breve hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni.