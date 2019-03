“Gavirate luogo d’incontro dei giovani“

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Gavirate in merito ad un progetto legato all’analisi dei gruppi di giovani che vivono la città.

Il progetto educativa di strada è uno dei progetti su cui l’Amministrazione ha puntato nell’ultimo anno.

Questo perché partendo dall’osservazione della realtà locale c’è sembrato giusto investire in questo senso al fine di prevenire atti di bullismo e di vandalismo che si erano manifestati anche nella nostra comunità.

Sotto lo sguardo attento del nostro servizio sociale, nel mese di aprile 2018 a preso il via questo progetto.

L’obiettivo principale, iniziale, prevedeva la conoscenza dei ragazzi adolescenti frequentanti principalmente il centro commerciale di Gavirate, loro luogo di incontro, promuovendo occasioni educative in grado di prevenire l’insorgenza di comportamenti a rischio.

L’intervento è stato strutturato su tre giorni la settimana, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 22 con la presenza di due educatori per turno.

Le finalità e gli obiettivi del progetto si possono sintetizzare in:

-controllo-censire i gruppi giovanili o i singoli giovani presenti sul territorio, osservare e registrare le diverse forme di aggregazione o di incontro

-prevenzione-promuovere campagne informative preventive circa i principali comportamenti a rischio rilevati sul territorio

-promozione-offrire ai giovani diversi contesti e diverse occasioni per scoprire o lasciar emergere le proprie risorse.

Da aprile 2018 a settembre 2018, l’obiettivo del progetto educativo è stato dunque quello di entrare in contatto con gli adolescenti e cercare di instaurare una relazione significativa e di fiducia con loro, coinvolgendoli in attività di svago, momenti di confronto e ascolto.

Il primo gruppo di ragazzi agganciato si compone di 10 / 15 ragazzi tra i 16 e i vent’anni, tra cui studenti e lavoratori. Tutti hanno accolto con entusiasmo e curiosità la presenza degli educatori, mostrandosi interessati a condividere i loro interessi e loro esperienze ma anche le loro preoccupazioni e difficoltà.

Nel corso del tempo sono stati organizzati vari eventi come partite di calcetto ,momenti di merenda condivisa, momenti ludici e conversazione su temi proposti dai ragazzi, partendo da tematiche più leggere e impersonali a discorsi più personali legati ai vissuti dei singoli, alle loro emozioni, alle loro storie, ai loro desideri e paure.

Come ulteriore strumento di aggancio e di conoscenza dell’utenza sono stati costruiti dei questionari anonimi mirati a raccogliere dati per definire l’affluenza, gli interessi, la costanza e le motivazioni della frequentazione del centro.

Da questo primo report emerge che Gavirate è un luogo di incontro di ragazzi che provengono da tanti paesi limitrofi pertanto l’amministrazione sta promuovendo un incontro con i servizi sociali e sindaci dei paesi vicini per poter dar seguito a questo progetto.

Al momento possiamo dire che l’obiettivo che ci eravamo proposti è stato sicuramente raggiunto, anche se il lavoro sul territorio è ancora lungo.

Riteniamo, però, sia fondamentale e indispensabile andare avanti e siamo sicuri che, con lo sforzo di tutti i comuni interessati, riusciremo a fare un lavoro di prevenzione e di crescita per quelle fasce di ragazzi che si trovano al momento in una condizione di disagio riportandoli in un alveo di motivazione, convogliando le loro energie in progetti di crescita individuale e sociale.

Obiettivo futuro, quindi, la costruzione di una rete che allacci relazioni e collaborazioni con i servizi di presa in carico già esistenti sul territorio, creando un ulteriore snodo di osservazione e di presa in carico condiviso con gli altri interlocutori presenti.