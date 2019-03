Giannino Pozzi, un varesino nella giunta nazionale di Unionmeccanica

Il varesino Giannino Pozzi, della carrozzeria industriale Pozzi Arturo di Casciago, già alla guida di

Unionmeccanica Confapi Varese, è stato eletto nella nuova giunta di presidenza di Unionmeccanica Confapi. Il consiglio nazionale di Unionmeccanica Confapi ha eletto Lorenzo Giotti alla presidenza dell’Unione di categoria Unionmeccanica per il triennio 2019-2022.

La carrozzeria industriale Pozzi Arturo di Casciago fu fondata nel 1951 ed è la più vecchia carrozzeria in Italia che si occupa di riparazioni e allestimenti di autobus. Giannino Pozzi, cresciuto nell’azienda di famiglia, rappresenta la seconda generazione. Durante questi anni sono passati dalla carrozzeria automezzi di squadre di calcio, bus di linea, quelli di Flixbus e di grandi marchi nazionali ed europei.

«È per me un onore rivestire un ruolo così determinante – sottolinea Pozzi – e non farò mancare il mio apporto in Unionmeccanica nazionale, soprattutto in vista del rinnovo del Ccnl previsto per il prossimo anno».

Il nuovo eletto ringrazia pubblicamente la presidenza nazionale di Unionmeccanica, Lorenzo Giotti per la fiducia espressa nei suoi riguardi. Il nostro compito, sotto l’egida di Confapi – sottolinea Giotti – sarà quello di focalizzarsi su lavoro e sviluppo in un comparto che non solo è così rilevante per la nostra economia, ma rappresenta anche all’estero il meglio delle nostre Pmie del Made in Italy».