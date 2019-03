Giant e Liv accanto agli organizzatori della Gran Fondo Tre Valli

La Gran Fondo Tre Valli Varesine – la gara amatoriale che precede di un paio di giorni la grande classica del nostro ciclismo – ha trovato un nuovo partner, anzi due, di grande prestigio per la sua quarta edizione, in programma il 5 e 6 ottobre prossimi con partenza e arrivo a Varese.

La manifestazione organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda (e cioè la “mamma” della Tre Valli per professionisti) ha infatti stretto un accordo commerciale con i marchi Giant e Liv che fanno capo alla stessa società che ha base a Taiwan e che ha la sua sede italiana alle porte della Città Giardino, a Gazzada Schianno. La prova ciclistica sarà ancora valida per il circuito internazionale delle gran fondo dell’UCI (l’ente che governa il ciclismo mondiale) e si disputerà sul medesimo percorso che nel 2018 è stato teatro dei Mondiali di categoria.

Nell’edizione 2019 è intenzione dell’azienda e degli organizzatori promuovere il movimento del ciclismo femminile, anche perché Liv è il brand di biciclette appositamente dedicato alle donne. Il pacco-gara della GF Tre Valli Varesine (e cioè il riconoscimento che va a tutti gli iscritti) sarà realizzato ad hoc per le signore e signorine che potranno anche partecipare a una ricognizione del percorso (il “Riding Liv Lady”) a esse dedicata. Al termine della gara sarà inoltre assegnata a una delle iscritte una esclusiva “Langma Advanced 1”, la bici da corsa utilizzata dalla squadra Elite CCC-Liv e quindi anche dalla leggendaria campionessa Marianne Vos, che proprio domenica scorsa ha vinto a Cittiglio la prova di WorldTour femminile organizzata sulle strade del Varesotto (QUI il nostro articolo).

«Siamo orgogliosi che una realtà prestigiosa come Giant confermi per il secondo anno consecutivo il proprio impegno al nostro fianco in occasione della Gran Fondo Tre Valli Varesine – spiega il patron della “Binda”, Renzo Oldani – Eventi internazionali come questo rappresentano un grande volano per l’economia del territorio e sono una vetrina mediatica capace di portare in tutto il mondo sia le aziende sponsor sia le bellezze della nostra provincia».

«Riconfermiamo con soddisfazione la nostra partecipazione alla GF Tre Valli Varesine – gli fa eco Andrea Leo, dirigente di Giant Italia – abbiamo voluto rinnovare il sostegno a favore di un evento di respiro internazionale che ha anche valore simbolico per il territorio. E poi è un’occasione di promuovere il brand Liv, specifico per le donne, attraverso alcune attività collaterali dedicate».