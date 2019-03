Una giornata da Bruce Lee

Domenica 3 marzo si è tenuta una grande giornata di Stage dedicati al “Jeet Kune Do: Original e Concept”, l’Arte creata dal famosissimo maestro di arti marziali Bruce Lee negli anni ’60.

L’evento è stato magistralmente organizzato a Lurate Caccivio (Co) dal Referente Regionale “CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale” per la Lombardia del Settore Jeet Kune Do, maestro Riccardo Guidolin, che oltre ad essere un ottimo insegnante si è anche dimostrato un eccellente ospite ed organizzatore.

Il maestro Fabio Ganna, referente provinciale CSEN Varese del settore Jeet Kune Do e presidente della Total Fighting School (www.totalfightingschool.com), ha avuto il piacere e l’onore di tenere uno dei tre stage in programma nella giornata (gli altri due tenuti dal maestro Guidolin e dal maestro Cicalese, referente provinciale CSEN JKD Brescia).

Ognuno degli insegnanti ha mostrato agli intervenuti la propria interpretazione del Jeet Kune Do, insegnando tecniche e concetti di questa splendida e completa arte di combattimento per l’autodifesa.

Il Maestro Ganna ha catturato come sempre l’attenzione dei partecipanti mostrando ed insegnando alcune tecniche del sistema di autodifesa reale “Total Fighting” insegnato nella sua scuola, che deriva principalmente da Jeet Kune Do e Krav Maga, basate sul concetto di “Azione che intercetta l’azione dell’aggressore”, nello specifico riguardo la difesa da attacchi di pugno e con arma contundente.

«Ringrazio i circa 120 partecipanti alla giornata di Stage – ha commentato il Maestro Ganna – per l’impegno e l’attenzione dimostrati. E’ stata una splendida giornata di sport ed una splendida festa, organizzata in maniera eccellente dal maestro Guidolin all’insegna della grande famiglia CSEN».