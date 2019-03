I Gorillas vogliono crescere sia con la prima squadra sia con il vivaio

Dopo la partita di apertura della stagione, persa di misura a San Fermo al termine di un confronto emozionante con gli Hammers Brianza, i Gorillas Varese si sono ufficialmente presentati oggi – martedì 5 marzo – a Palazzo Estense, luogo scelto per rafforzare il legame tra la squadra di football americano e la Città Giardino, sottolineato anche dal video realizzato da Samuele Filippi e proiettato in coda all’appuntamento odierno.

Accolti dall’assessore allo sport Dino De Simone, gli “scimmioni” del football hanno fatto il punto sugli obiettivi stagionali: «Ci piacerebbe entrare nei playoff anche se sappiamo che sarà dura e comunque vogliamo crescere dal punto di vista agonistico – spiega il presidente del club, Paolo Ambrosetti – ma accanto a questo target vorremmo anche puntare sui giovani e rafforzare il vivaio anche se la nostra disciplina soffre la concorrenza dei tanti altri sport presenti in città». Nel frattempo però, i Gorillas hanno messo a disposizione delle categorie giovanili diversi nuovi tecnici proprio per aiutare a crescere questo settore. «Meglio che i ragazzi facciano sport piuttosto che stare in giro senza fare niente – È l’opinione di De Simone – Lo sport, qualunque sia, non distrae dallo studio ma piuttosto insegna la disciplina: è il massimo che si può chiedere a livello educativo».

A livello societario, Ambrosetti ricorda la “missione” svolta in Kuwait insieme ad altre realtà del territorio poche settimane fa: il comitato sportivo del Paese mediorientale è interessato a uno scambio legato al know-how delle società e dei tecnici italiani e questo legame potrebbe essere presto rafforzato e – si spera – portare anche alcuni benefici economici. Ma si vedrà.

Intanto l’incontro di Palazzo Estense è servito a presentare ufficialmente Tony Monza e Walter Talone, il capo allenatore biancorosso e uno degli assistenti più importanti, ma soprattutto due grandi nomi del football nazionale – con esperienza all’estero – che hanno scelto Varese per consolidare la propria carriera di tecnici. Altra aggiunta importante, questa volta dietro alla scrivania, quella di Antonella Tuzzolino, che si occuperà della segreteria dopo aver già collaborato con Ambrosetti nell’ambito delle selezioni azzurre.

I Gorillas come noto disputano le proprie gare interne al “Jungle Field – De Peverelli” di San Fermo ma non nascondono di voler tornare in qualche occasione al “Franco Ossola”, campo prestigioso e già calcato in altre occasioni. L’attuale chiusura dello stadio di Masnago però, sta penalizzando anche la palla ovale: difficile che in questa stagione il football possa tornare su quel prato anche se l’assessore De Simone ha parlato di un sopralluogo svolto di recente per capire se sarà possibile riaprire i battenti in qualche circostanza. Certo è che quest’anno la nazionale giovanile non verrà, proprio per via delle incertezze sullo stadio: la crisi del calcio, di fatto, va a colpire anche le altre discipline.