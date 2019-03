Grande festa col Carnevale golasecchese

Sabato grande festa di Carnevale a Golasecca. A partire dalle 14, con ritrovo al parcheggio delle scuole, ha avuto inizio un pomeriggio carnevalesco. Tanti bambini, genitori, nonni, concittadini ed anche tanti abitanti dei paesi limitrofi hanno partecipato.

Tre carri allegorici hanno percorso alcune vie cittadine con in testa il corpo musicale, vestiti tutti da messicani, che hanno suonato sino all’arrivo in piazza Libertà, con al seguito un corteo di maschere. La Pro Loco, nella piazza che in breve si è popolata di tantissime persone, ha allestito uno stend dove hanno servito panini con salamella bollita, chiacchiere, cioccolata, zucchero filato ed altro.

Il tutto accompagnato da musica e balli e divertimento per i più piccoli, con un grande gonfiabile colorato. Sindaco e consiglieri presenti ringraziano gli organizzatori ed i volontari tutti, che hanno reso un pomeriggio fantastico, grazie anche alla giornata soleggiata.