Idealab festeggia la donna con sei protagoniste speciali

IDEALAB di Busto Arsizio lancia la prima edizione di WOMEN UP che avrà luogo il giorno 7 marzo 2019, dalle 16,30 alle 18,30.

Durante l’evento si susseguiranno sei speech di donne che condivideranno la loro esperienza relativa ad uno dei seguenti ambiti: familiare, sociale, politico, lavorativo e del cambiamento.

L’obiettivo di Women up è mettere al centro la donna, valorizzando le sue poliedriche sfaccettature per poterla così festeggiare nella sua completezza.

Women up è evento pensato da Simona Michelon, responsabile della community business in rosa e organizzato in collaborazione con Laura de Biaggi, direttore esecutivo del laboratorio- ovviamente supportato da tutto il team di IdeaLab.

Questo evento non è il primo che il laboratorio organizza; l’anno scorso, proprio nella giornata della festa della donna, IdeaLab proponeva il fortunato corso d formazione sul personale branding, Speedy Branding ideato e co-condotto da Caterina Stefanazzi.

E’ volontà del laboratorio continuare a sostenere nel tempo pratiche di condivisione e di sostengo all’autoimprenditorialità delle donne del nostro territorio.

Ecco il link all’evento con link di candidatura come speaker e link di iscrizione all’evento.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-women-up-56406785213