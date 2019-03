Incidente in via Dante, traffico in tilt

È stato un incidente a mandare in tilt il traffico a Gallarate nella serata del 23 marzo. È successo in via Dante poco prima delle 18 quando due auto si sono scontrate.

Le prime telefonate al 112 hanno fatto temere per il peggio: sul posto sono state così inviate in codice rosso due ambulanze e un’automedica oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni sono poi apparse meno gravi del previsto e delle quattro persone coinvolte nel sinistro solo due sono state medicate dai sanitari: un ragazzo di 18 e un uomo di 46, entrambi con il codice verde.

Per permettere le operazioni di soccorso e di ripristino il traffico è stato bloccato e deviato su altre vie, con inevitabili e code.