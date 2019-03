Inizia la stagione delle sagre, il comune aiuta le associazioni

Con l’arrivo della nuova stagione entra nel vivo anche l’organizzazione delle numerose sagre e feste parrocchiali e di quartiere che caratterizzano i mesi primaverili ed estivi. Così a Busto Arsizio, come già successo lo scorso anno, l’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani ha promosso un incontro con i responsabili di parrocchie e associazioni per un aggiornamento sulle norme di organizzazione di feste e sagre, con un particolare riferimento alle tematiche della sicurezza.

L’incontro è stato coordinato da Mario Cislaghi, da anni referente della parrocchia di san Giuseppe ed esperto organizzatore della festa che si svolge tra aprile e maggio nel quartiere.

«Vogliamo fornire un supporto agli organizzatori, ai volontari, perché le nostre feste, sempre molto apprezzate dai cittadini, possano essere confermate anche nei prossimi mesi -spiega l’assessore-. Quest’anno abbiamo realizzato un documento che riassume in maniera precisa tutto ciò che associazioni e parrocchie devono fare per poter organizzare le feste nel rispetto della normativa, un utile vademecum che semplifica le procedure sia per gli organizzatori, sia per gli uffici comunali». Un aiuto non da poco perchè, spiega Cislaghi, «l’organizzazione di una manifestazione temporanea comporta una serie di adempimenti diversi a seconda del tipo di iniziativa, della natura del richiedente, del luogo di svolgimento e il rilascio delle autorizzazioni coinvolge diversi uffici comunali e non la collaborazione tra organizzatori e uffici è essenziale anche per abbattere i costi».

«Si tratta insomma un piccolo aiuto che l’Amministrazione fornisce volentieri – conclude Magugliani – per facilitare l’enorme impegno di coloro che si dedicano volontariamente per un interesse pubblico, ai quali va il mio più sentito grazie».