Inizia il “Viareggio”, turno di riposo per la Serie D

(foto viareggiocup.com)

Come ogni anno, con l’inizio del tradizionale “Torneo di Viareggio – Coppa Carnevale”, la Serie D si ferma.

L’ormai consolidata tradizione del torneo giovanile più importante d’Italia vuole ai nastri di partenza anche la Rappresentativa di Serie D, formata dai giovani più forti della categoria.

Lunedì 11 marzo ci sarà l’inizio del torneo, di conseguenza la Serie D osserverà il turno di riposo domenica 10 marzo.

Per la Caronnese – che non avrà convocati nella Rappresentativa – sarà una pausa importante per ricaricare le batterie e iniziare il finale di campionato con rinnovate energie. Il primo impegno dopo la sosta – domenica 17 marzo – vedrà i rossoblu impegnati in una trasferta difficile ad Alzano Lombardo contro la Virtus Bergamo.

Il risultato della gara nella bergamasca non sarà solo importante per la classifica dei rossoblu, ma anche per definire la zona playoff, essendo la Virtus Bergamo la prima delle escluse, distaccata ora da 13 punti.