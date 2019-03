La Caronnese torna in campo, al “Comunale” arriva il Ciserano

Finalmente torna in campo la Caronnese. Dopo la sosta forzata per il Torneo di Viareggio e il doppio rinvio della gara contro la Virtus Bergamo (confermata per mercoledì 27 marzo alle ore 14.30), i rossoblu torneranno in campo dopo due settimane.

Al “Comunale” domenica 24 marzo (ore 14.30) arriverà il Ciserano.

I ragazzi di mister Achille Mazzoleni vogliono mettersi in tasca tre punti per restare agganciati ai primi posti. Il Ciserano, che ha appena cambiato allenatore (secondo esonero stagionale dopo quello di Alexandro Dossena) sollevando dall’incarico Sergio Porrini, si affida all’esperto Alberto Simonelli per provare a raggiungere la salvezza.

I rossoblu bergamaschi sono attualmente terzultimi in classifica con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta.

Sugli altri campi il Mantova, ritrovato il primo posto, non avrà vita facile in casa del Pontisola; duro impegno anche per il Como in casa del Rezzato, mentre la Pro Sesto ospiterà al “Breda” il Legnago.