Inquinamento, salute e verde urbano: un convegno al castello di Monteruzzo

(foto di Marco Revrenna)

Inquinamento atmosferico, salute e verde urbano. Temi importanti di cui si parlerà venerdì 29 marzo a Castiglione Olona, nel corso di un convegno organizzato dall’associazione Atelier del Borgo con l’associazione ISDE – Medici per l’ambiente, sezione di Varese, e il patrocinio di Cos – Castiglione Olona Servizi.

L’appuntamento è per le 20.30 al Castello di Monteruzzo.

«A circa un anno di distanza dal primo convegno ISDE del 2018, e visto il successo ottenuto, ho voluto organizzarequesto nuovo convegno scientifico, che tratterà il tema “Inquinamento atmosferico, salute e i benefici del verde urbano” – spiega Alessandro Borgini, biologo referente ISDE per la sezione di Varese – Partiremo come sempre dagli studi internazionali più importanti sugli effetti sanitari legati all’inquinamento atmosferico, presentando inoltre un’ultimissima ricerca scientifica da noi condotta, appena pubblicata sulla rivista internazionale Atmospheric Environment, sulle diverse fonti di inquinamento del black carbon (parte carboniosa, tossica e nociva del particolato atmosferico) derivato da fonte fossile e dalla combustione di biomassa (caminetti a legna, pellet, ecc.) a Milano».

«In questo convegno daremo un taglio tecnico scientifico sulle possibili soluzioni, per contrastare l’inquinamento atmosferico, come la piantumazione di piante specie specifiche che sequestrano determinati contaminanti (come il particolato atmosferico e gli ossidi di azoto), in aree urbane altamente antropizzate. Illustreremo anche studi che dimostrano gli effetti scientifici positivi della riduzione del black carbon (parte carboniosa tossica e nociva del particolato atmosferico) con l’introduzione delle zone a traffico limitato (ZTL) come l’Area C e ora Area B di Milano, ed infine illustreremo gli esempi possibili in atto, per migliorare la qualità dell’aria ed il clima, dalla decarbonizzazione, all’ utilizzo delle fonti rinnovabili come i pannelli fotovoltaici e solari».

Il programma:

20.30 – saluti introduttivi: Cristian Filieri – Presidente Cos

20.45 – Effetti a breve e lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute e i benefici del verde urbano: Alessandro Borgini – Biologo ISDE

21.15 – Le limitazioni del traffico hanno un impatto sulla qualità dell’aria?: Ario Alberto Ruprecht – Consulente ed esperto in impianti e sistemi di analisi per l’inquinamento ambientale

21.45 – I contributi del verde urbano alla qualità dell’aria: Armando Buffoni – Agronomo forestale

22.15 – Dibattito finale